После того, как всего за три дня в начале мая в Киеве выпала месячная норма осадков, в четверг, 7 мая, в столице зафиксировали ливневый рекорд.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в пятницу, 8 мая.

"В Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого же числа в 1908 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который наблюдался в столице с июня прошлого года.

Напомним, сильнейший дождь в Киеве за считанные минуты затопил улицы.

Также сообщали, что сильная буря на Закарпатье обесточила 11 населенных пунктов.