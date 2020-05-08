На территории Житомирского региона с 9 по 12 мая принято решение усилить ограничительные меры в связи с карантином из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

Как сообщается, в регионе введут дополнительные ограничения, которые включают запрет на передвижение граждан и пребывание в общественных местах будут действовать с 13:00 9 мая до 06:00 12 мая.

По данным пресс-службы, ограничения призываны предотвратить распространение коронавируса. За выполнением усиленных карантинных мер будут следить сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в отдельных регионах страны карантин могут усилить из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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