На границе Украины с Польшей в полночь 8 мая возобновил работу пункт пропуска "Рава-Русская". Это позволит разгрузить работающие КПП "Ягодин" и "Краковец". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Также снова заработал и морской пункт пропуска в Скадовске. Работа обоих пунктов пропуска возобновлена после опубликования распоряжения правительства от 6 мая.

Всего на украинской границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19-ти - прекращено пешеходное сообщение.

Госпогранслужба опубликовала инфоргафику с изображенными работающими пунктами пропуска.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, как на западной границе действует система поборов с выезжающих из страны украинцев.

Также мы сообщали, что СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.