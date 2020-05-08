В ближайшие выходные, 9-10 мая, в Украине ожидаются дожди, в субботу - с грозами. Температура воздуха будет держаться на уровне +15...+20 градусов. А во вторник, 12 мая, в страну придет холодный атмосферный фронт, поэтому не исключена вероятность снега - не только в Карпатах, но и во всех областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 9 мая в Украине ожидаются дожди. Грозы возможны в восточных областях, а также Запорожье и Днепре с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут и в западной части Украины. На остальной территории - без существенных осадков.

В воскресенье, 10 мая, в Украине дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. Ветер на выходных с западного будет переходить на юго-западный, умеренный, на востоке порывистый.

"Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх. 9 мая ожидается +13...+17 градусов, на западе +15...+20 градусов. 10 мая в течение дня воздух прогреется до +15...+20 градусов, на западе до +18...+24 градусов", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве 9 мая - без существенных осадков, 10-го - местами дождь. Температура воздуха в столице в субботу +17, +18 градусов, в воскресенье ожидается около +20 градусов. В понедельник в Киеве уже будет +23...+25 градусов, во вторник пройдет дождь, а со среды похолодает до +14 градусов.

По данным синоптика, во вторник, 12 мая с северо-запада Европы в Украину придет холодный атмосферный фронт. С ним придет холодный воздух, поэтому у украинцев есть все шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех областях.

"Я, честно говоря, всегда вспоминала, как сама попала под снег в Киеве 26 апреля 1987 года, но чтобы в мае, то точно не помню", - сообщила Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, чего ждать от погоды на 9 мая и все выходные.