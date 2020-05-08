Российский президент Владимир Путин отправил поздравительные послания в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам государств бывшего Советского Союза. При этом отдельных поздравлений от главы РФ удостоились украинские и грузинские граждане.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба Кремля на своей официальном сайте.

Как отмечается, поздравительные телеграммы были отправлен руководителям и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины (украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдельного поздравления не досталось так же, как и грузинскому коллеге Саломе Зурабишвили - Ред.)

Кроме того, Путин поздравил с Победой и лидеров стран антигитлеровской коалиции. Так, в телеграмме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону Путин выразил надежду на то, что "память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога".

В своем послании к главе США Дональду Трампу Путин отметил, что Москва никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве. В обращении к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, глава российского государства вспомнил о подвиге летчиков эскадрильи "Нормандия — Неман".

Напомним, сегодня сообщалось, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями с Днем Победы.

Также мы писали, что Путин и Трамп созвонились, обсудили коронавирус, сделку ОПЕК и поздравили друг друга с Днем Победы.