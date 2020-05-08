Президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского посла из Киева ошибкой. Он заявил, что у Украины и Грузии прекрасные отношения, а потому Киев отзывать своего посла из Тбилиси не будет.

"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - заявил Зеленский.

Зеленский об отзыве посла Грузии - с 2:58

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева после того, как Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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