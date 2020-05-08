В Киеве на первом этапе ослабления карантинных ограничений не будут открывать прибрежные зоны и детские площадки, несмотря на то, что Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, это связано с тем, что в Киеве коронавирус выявляют у большого количества детей.

"На первом этапе послаблений закрытыми остаются большие ТРЦ, школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. Потому что только за прошлые сутки у нас семеро больных детей", - сказал Кличко.

Кличко о детях - с 07:40

Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирусом заразились 46 человек, впервые за день скончались три пациента.