Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал иск в Печерский суд Киева к представителям "Пятого канала", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Причиной стало то, что в его эфире распространили недостоверную информацию о том, что священник якобы призывал верующих посещать храм во время обострения ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила адвокат митрополита Елена Исаевская, передает пресс-служба Киево-Печерской лавры.

По словам адвоката, распространение этой информации "Пятым каналом" нанесло ущерб не только церковной репутации, но и спровоцировала конфликт на религиозной почве.

"Митрополит Павел требует от "Пятого канала" немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", — отметила Исаевская, добавив, что докажет недостоверность информации в открытом судебном процессе.

Адвокат Елена Исаевская является членом юридической команды Андрея Портнова.

Как писала "Страна", полиция зафиксировала 19 нарушений карантина во время Пасхальных служб. В храмы пришли 130 000 украинцев.