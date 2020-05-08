Один из ведущих телеканалов Украины "Интер" подготовил очень обширную программу по освещению 75-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, например, завтра, 9 мая, на "Интере" выйдет большой праздничный концерт посвященный Дню Победы.

А уже в понедельник, 11 мая, канал выдаст в эфир спецвыпуск программы "Жди меня. Украина. Встречи Победы". Телезрители увидят и узнают уникальные истории украинцев, которые потеряли близких во время войны. Начало программы в 15:50.

О новом спецпроекте сообщает пресс-служба канала "Интер".

"Со Дня Победы прошли десятилетия, но все еще остаются те, кто продолжает искать пропавших во время войны близких или информацию об их судьбе. Тамара Васильевна из Луцка прислала в редакцию программы "Жди меня. Украина" фронтовые письма своего деда с просьбой найти место его захоронения. Семен Николаевич Мосийчук пропал без вести в 1945 году. Его дочь, мама Тамары, всю жизнь пыталась разыскать отца. Его призвали на фронт, когда девочке было всего 2 года. Программа "Жди меня. Украина" провела расследование и проследила боевой путь Семена Николаевича. Оказалось, что в январе 1945 года в составе 348 стрелковой дивизии он участвовал в наступательной операции советских войск в Польше и погиб 15 января при форсировании реки Кожиц возле села Дубровка", - рассказали в пресс-службе "Интера" о некоторых моментах программы.

А вот и другой пример.

Николай Имчук ищет своих спасителей, фото: inter.ua

Николай Константинович Имчук ищет родственников тех людей, которые спасли его от смерти. В июле 1941 года во время эвакуации детдома из города Умань 10-летний Коля попал под бомбежку. Мальчик спрятался в лесу и там встретил советских солдат. Вместе с ними пытался вырваться из немецкого окружения, однако был ранен и попал в концлагерь "Уманская яма". Заболевшего сыпным тифом ребенка перевели в инфекционный блок, в котором тайно работала группа сопротивления. Через мальчика местные жители передавали пленникам продукты и информацию о ситуации на фронтах. В июне 1943-го Коле удалось бежать из концлагеря. С тех пор Николай Константинович ищет родственников тех, кто помог ему выжить в концлагере.

Именная солдатская капсула, так называемый "медальон смерти", была обнаружена в прошлом году при раскопках в лесу - на месте находившегося там хутора Бондаревская Гута. В 1941 году здесь шли ожесточенные бои за Коростень, село было разрушено фашистами. В найденном поисковиками медальоне находилась записка с именем и адресом, написанная рукой солдата: "Скопич Иван Игнатович, село Новошепеличи, Иванковский район, Киевская область". Программа "Жди меня. Украина" объявила поиск родственников воина и зрители могут узнать откликнулся ли кто-то на этот призыв?

Воины Красной Армии писали записки для потомков, фото: inter.ua

"Каждый год мы получаем множество писем с просьбой найти тех, кого разлучила война. И наша обязанность - сделать все, чтобы помочь этим людям, - говорит ведущий программы "Жди меня. Украина" Анатолий Бондаренко. - История Великой Отечественной войны - это трагедия всего нашего народа и каждой отдельной украинской семьи. И победа в этой войне - это наша с вами общая победа. Победа каждого из нас. Победа жизни над смертью. Мы родились, живем, рожаем детей, радуемся внукам. И все это потому, что однажды наши деды поняли: будущее дороже собственной жизни. Дорогие друзья! Пусть небо над головой всегда будет мирным, а память о тяжелых военных годах спасает нас всех от повторения этой трагедии. С Днем Победы!".

Ранее "Страна" сообщала, что украинцев призывают 9 мая в 12.00 одновременно включить песню "День Победы".