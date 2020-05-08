В СБУ отрицают существование в Украине американских военных биологических лабораторий. При том, что не так давно американское посольство само подтвердило их существование.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в пятницу, 8 мая, в Facebook.

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий… На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов",- говорится в сообщении.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что обычно не реагируют на подобные слухи, но "поскольку такие публикации, без ссылок на какие факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это".

Как пояснили в СБУ, все сотрудничество между Украиной и Америков по борьбе с биологическим терроризмом проходит исключительно согласно украинскому законодательству и в интересах Украины. "С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами", - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - поясняет украинская спецслужба.

Кроме того, как отмечается в сообщении, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности, и случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.

Напомним, ранее посольство США подтвердило, что в Украине существуют биолаборатории, которые работают совместно с Пентагоном.

"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", - говорится в сообщении диппредставительства.

При этом власти Китая заявили, что считают опасным существование американских биолабораторий в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США.