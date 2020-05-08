Последние пять дней в Украине прирост заболевших коронавирусом держится на уровне 5% от общего числа заболевших. 22 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что если такой показатель продержится десять дней, то правительство начнет осуществлять свой план по выходу из коронавирусного карантина.

Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали 14 195 заболевших коронавирусом (плюс 504 за сутки). Умерло 361 (плюс 21).Выздоровевших - 2706 (плюс 310). Сегодня в стране поставлен рекорд как по умершим, так и по выздоровевшим.

Последние четыре дня также характеризуются рекордно высоким количеством выздоровевших – от 222 до 310, однако это все еще меньше от числа новых больных – от 46% до 70%. С увеличением числа активно болеющих определенный правительством 5%-ный суточный потолок прироста вновь повысился: сейчас он достиг 556 чел. по сравнению с 459 чел. неделю назад и 38 чел. – на начало апреля.

Минздрав последние две недели публикует ежедневную общую статистику ПЦР-тестов, согласно которой 7 мая был достигнут рекордный показатель – 7586 тестов за день, тогда как предыдущий рекорд составлял 7315 и был зафиксирован 29 апреля. В то же время не уточняется, сколько из этих тестов сделано по новым подозрениям, сколько – по выздоравливающим. С 23 апреля отношение числа выявленных новых заболевших к числу тестов не опускалось ниже 7%, однако 7 мая оно составило 6,6%.

Главным условием для введения второго этапа смягчения карантина премьер называл ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки.

Отмечается, что второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

По данным Минздрава, в последние два дня зафиксированы рекордно высокие показатели госпитализаций – соответственно 313 и 237, тогда как предыдущий рекорд от 23 апреля составлял 187, а среднее число госпитализаций за предшествующую этим грустным рекордам неделю составляло 112 в день.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщал, что если в стране будет стремительное снижение заболевших, то можно будет с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап.