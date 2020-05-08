Экс-активисты "Азова" и националисты Назарий Кравченко и Сергей Филимонов, которые поддерживают Сергея Стерненко, убившего человека в Одессе, сообщили, что их избили побратимы.

Причем в этом якобы участвовал и основатель "Азова" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Об этом на своих страницах в Facebook написали пострадавший Назарий Кравченко.

По словам Кравченко, инцидент произошел вечером 7 мая после того, как его и Филимонова пригласили на беседу с Билецким. Как оказалось, побратимы требовали от "гостей" прекратить поддержку Стерненко.

"Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергей Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея", - написал в соцсети Назарий Кравченко.

Отметим, что Назарий Кравченко и Сергей Филимонов уже достаточно давно отошли от азовского движения и в последние годы примкнул к тусовке националистов, которые ориентируются на Порошенко.

В тоже время Билецкий и его партия "Нацкорпус" выступают против экс-президента.

Фото: facebook.com

Также Кравченко известен своими связями с одесским радикалом Сергеем Стерненко, которого Билецкий обвинил в связях с публичными домами и наркопритонами.

Сергей Филимонов, известный также как "сын Перуна", является экс-руководителем "Гражданского корпуса Азов" в Киеве и экс-руководителем партии "Национальный корпус" в столице.

Также "Страна" писала о том, что убивший человека радикал Стерненко получил повестку в СБУ.