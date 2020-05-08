Для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, которые заработают в Киеве с первым этапом ослабления карантина, город установит символическую фиксированную сумму паевого участия в размере 1 грн.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 мая заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, для летних площадок - до конца октября 2020 года, для сезонных - до конца декабря. Кличко заявил, что решение было принято в связи с тем, что бизнес несет потери и ему нужна помощь.

"В прошлом году документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов", - сказал мэр Киева.

Также, по данным Кличко, открытым летним и сезонным площадки, которые получиили документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований в ближайшие два рабочих дня. Касаться такая процедура будет новых площадках, которые захотят работать с соблюдением всех норм.

Кличко о летних площадках - с 10:20

Напомним, с 11 мая в Украине планируют ослабить карантин. Согласно решению правительства, с этого дня кафе и ресторанам разрешат продавать заказы на вынос, а также открыть летние площадки. Правда, для них разработали ряд ограничений, о которых уже писала "Страна".