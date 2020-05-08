Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора поздравили друг друга с 75-й годовщиной со Дня Победы.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры уверенны, что память о немецких патриотах, которые боролись с нацистами, сохранят обе страны.

Также сони обсудили пандемию коронавируса и договорились оказывать друг другу взаимную помощь в борьбе с коронавирусом. Путин и Меркель добавили, что Москва и Берлин являются партнерами во многих вопросах, и подтвердили настрой выстаивать двусторонние отношения в конструктивном ключе.

Ранее мы сообщали, что Путин выйдет 9 мая на балкон, чтобы спеть "День победы", так как в этом году все мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали 7 мая, Путин и Трамп созвонились и поздравили друг друга с Днем Победы.