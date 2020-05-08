Для помощи украинской экономике прежде всего необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. Такое заявление сделал назначенный главой Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

Саакашвили считает, что ослабленный карантином бизнес нужно поддержать избавлением от большого числа регуляций.

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться, и главное слово - это свобода. На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса", - заявил Саакашвили.

Также он коснулся темы медреформы в Украине и высказал мнение о том, что систему нужно менять полностью, потому что "попытки частично менять ничего не приносят".

Ранее "Страна" писала о том, что кем Зеленский сделал Саакашвили и что это все значит.

Также мы сообщали, что после назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева.