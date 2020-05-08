В пятницу, 8 мая, в День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. В пгт Меловое, разделенном украино-российской границей, он почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Мемориальном комплексе "Украина - освободителям". Также он поставил лампадки со свечами возле скульптурной композиции с солдатом.

Отмечается, что недалеко от Мелового находится село Пивневка - первый населенный пункт, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Фото: president.gov.ua

Визит Владимира Зеленского в Меловое - событие весьма символичное, пишет телеграм-канал "Политика Страны" и объясняет причины этого.

"1. Меловое - известное село. Оно известно тем, что разделено границей с Россией. Недалеко от Мелового находится село Пивневка - первый населенный пункт, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистов с украинской земли. То есть как бы отсыл к общей с Россией победе над нацистами. Знак для одной части избирателей.

2. Само мероприятие состоялось 8 мая (день, который во времена Порошенко хотели сделать заменой 9 мая). На Зеленском и его свите были надеты красные маки – символ, которым после Майдана хотят заменить в Украине георгиевскую ленту. Знак для другой части страны.

В общем, попытки балансировать, хотя и с явным перегибом в стороне порошенковской линии. Как и почти во всем, что делает Зеленский", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Минск на парад 9 мая.