Сегодня суд отменил меру пресечения для Маруси Зверобой - волонтера, которая на пару с нардепом Софией Федыной оскорбляли президента Зеленского и грозили ему смертью.

Это уже не первый случай, когда суды отпускают тех, кто был связан с предыдущей властью или служит ей сегодня. Причем речь как о вероятных коррупционерах, так и о бывших нардепах, которых подозревают в нападениях и убийствах.

Или об "активистах", которые кошмарят своих оппонентов на улицах и в Сети.

"Страна" собрала самые яркие примеры таких "антипосадок".

Юрий Грымчак

Это было первое дело, раскрученное при Зеленском - хотя он к нему особого отношения не имел. Поскольку генпрокуратурой тогда руководил еще Юрий Луценко.

14 августа правоохранители задержали бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Ему вручили подозрение, что эта сумма - ценник в $1,1 млн за "пробивание" принятия решения в судах, министерствах и ведомствах. Причем на задержании была только часть взятки - 480 тысяч долларов.

Сначала суд избрал Грымчаку содержание под стражей с правом выйти под залог в 6 миллионов гривен. Но залог семья не внесла, и он остался в СИЗО.

В середине октября уже "зеленая" Генпрокуратура начала выводить Грымчака из-под удара - сняла с него обвинения в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием. То есть его дело таким образом передали в НАБУ и в другой суд - Высший антикоррупционный.

В январе ВАКС выпустил Грымчака из СИЗО под круглосуточный домашний арест. А в апреле тот же суд еще смягчил меру - переведя подозреваемого на ночной арест.

Сергей Пашинский

О начале обещанных посадок заговорили после того, как суд оставил в СИЗО на время проведения расследования экс-нардепа Сергея Пашинского.

Его обвиняют в том, что во время конфликта со стрельбой, на трассе в Киевской области, он ранил местного жителя Вячеслава Химикуса. В результате тот получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги.

Дело расследуют с 2016 года. За это время его успели закрыть, а Пашинского собирались признать потерпевшим, но с приходом новой власти расследование возобновили.

Суд даже избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Но в СИЗО он провел чуть более двух месяцев, а затем суд отпустил его под домашний арест, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Спустя почти четыре месяца в ГБР сообщили, что завершили расследование дела о стрельбе Пашинского. Теперь рассмотрением дела займется суд. Все это время в тюрьме Пашинский не сидит - хотя статья у него насильственная.

Олег Свинарчук

Еще одной громкой посадкой должен был стать арест бывшего чиновника Олега Гладковского (Свинарчука), который курировал в СНБО гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко.

Его обвиняют по двум эпизодам. Первый - это ллоббирование закупок санитарных машин для Минобороны у компании "Богдан", принадлежащей Свинарчуку, что нанесло государству убытки на сумму более 10 млн грн.

Второй - недостоверное декларирование. Он не указал доходы за три года, которые его жена получила от сдачи в аренду жилья и паркоместа. Речь идет о сумме в 164 тыс долларов.

Суд по мере пресечения длился два дня. В итоге Гладковский был арестован с правом внесения залога в размере 10 млн грн, что являлось вполне посильной суммой для такого бизнесмена.

Олег Свинарчук в суде

Через два дня Гладковский действительно вышел из Лукьяновского СИЗО после уплаты залога. На него надели электронный браслет. Спустя месяц с него разрешили снять электронный браслет.

Юрий Бровченко

Замминистра экономики времен Порошенко был задержан в аэропорту "Борисполь" еще в октябре.

Ему вменили невыгодный для Украины контракт по поставке оборудования, производящего артснаряды. Кроме многомиллионных хищений Бровченко обвинили еще и в госизмене. То есть очень тяжелый букет подозрений.

В итоге уже в ноябре бывший замминистра выходит под залог в 570 тысяч гривен. Хотя сумма хищений по его делу - порядка 8 миллионов долларов. О завершении следствия и передаче дела в суд пока ничего не известно.

Ярослав Дубневич

Нардеп, с которого в конце октября сняли неприкосновенность и вручили подозрение в хищениях на "Укрзализныце". Речь о 93 миллионах гривен.

Дубневич сел в СИЗО, но уже 2 ноября вышел под залог в 90 миллионов гривен и с тех пор находится на свободе. Правда, расследование его дела в конце апреля было завершено и передано в суд.

Нападавшие на Сивохо

Без наказания остаются и уличные радикалы. 12 марта трое националистов из "Нацкорпуса" атаковали соратника президента Сергея Сивохо. Который презентовал в Киеве Национальную платформу примирения и единства.

Они силой вытолкали Сивохо из конференц-зала, по пути он падал.

В итоге двух нападавших - Сергея Тамарина и Юрия Каплю - отпустили под личное обязательство. А третьего - Алексея Демидова - сначала посадили под домашний арест, а в конце апреля выпустили на поруки депутатов от "Евросолидарности".

Интересно, что Сивохо - человек, бывший в рядах Зе-команды начиная с парламентских выборов. Его также сделали внештатным советником секретаря СНБО по Донбассу. Но в итоге не поддержали в конфликте с радикалами, а секретарь Совбеза вообще открестился от Сивохо.

Татьяна Черновол

Активистку Майдана и экс-нардепа от "Народного фронта" Татьяну Черновол судили по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб 57-летний системный администратор Владимир Захаров.

10 апреля 2020 года после обысков Черновол, ей вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - говорилось на сайте ГБР.

В Госбюро говорили, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Правда, невзирая на тяжесть обвинений, ГБР потребовало для Черновол внезапно очень мягкой санкции - домашнего ареста. Печерский суд удовлетворил это ходатайство. И почти сразу же, 24 апреля, Киевский апелляционный суд заменил круглосуточный домашний арест ночным.

История с Черновол - одна из самых показательных: майдановцев и "активистов" судят с максимальными поблажками, если даже обвиняют в групповом убийстве.

Маруся Зверобой и София Федына

На днях суд вовсе снял меру пресечения с волонтера Елены Беленькой, известной, как Маруся Зверобой. Осенью прошлого года Зверобой вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной записала видео, в котором они обсуждали способы убийства Зеленского после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом.

После этого им инкриминировали грозы убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч. 1 ст. 346). За это может грозить до пяти лет тюрьмы.

В феврале Печерский суд избрал самую мягкую меру из возможных - личное обязательство. Как и просила прокуратура, Зверобой обязали являться к следователю, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Сама Зверобой заявила, что дело должны закрыть. На суде она вела себя агрессивно, оскорбляя прокуроров прямо во время заседания под камерами журналистов. Досталось и президенту Владимиру Зеленскому, которого она назвала ссыклом.

Зверобой на суде по мере пресечения

Однако 7 мая Печерский районный суд не стал продлевать меру пресечения Марусе Зверобой. То есть теперь к ней не применяется ни одна мера пресечения.

При этом ее соратницу Федыну суд сразу отпустил под личное обязательство, ограничив ее передвижение за пределы Киева.