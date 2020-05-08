Пандемия коронавируса, жертвами которой стали более 260 000 человек на планете, вызвала, помимо прочего, рост ксенофобии. Люди пытаются найти козлов отпущения, поэтому обвиняют в распространении вируса мигрантов и беженцев.

Также мишенями всеобщей агрессии становятся журналисты, медики, гуманитарные работники и защитники прав человека, считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Об этом со ссылкой на Associated press пишет "Интерфакс-Украина".

Пандемия коронавируса Covid-19 в мире сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"На улицах и в интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения против мусульман, связанные с Covid-19", - сказал Гутерриш.

Он рассказал, что мигрантов и беженцев сначала обвиняют в распространения коронавируса, а после из-за этого им отказывают в оказании медпомощи. По словам генсека ООН, в мире наблюдается "цунами ненависти и ксенофобии, идут поиски козлов отпущения и запугивания".

Гутерриш также сообщил, что появляются утверждения, будто пожилые люди, наиболее уязвимые перед коронавирусом, это "расходный материал". Кроме того, по его словам, "журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу".

Генсек ООН также сказал, что сейчас различные экстремисты пытаются завоевать позиции у дезориентированной и запуганной общественности. Он призвал СМИ и соцсети удалять "расистскую и прочую вредную информацию", и приложить все усилия, чтобы положить конец "языку ненависти" на международной арене.

Напомним, по данным ООН, коронавирус забрал у каждого жителя земли почти полтысячи долларов.