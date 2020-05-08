В парламенте Армении депутаты пошли стенка на стенку. Видео
Серьезная потасовка между депутатами произошла утром в пятницу, 8 мая, в парламенте Армении. Подрались депутаты правящего блока "Мой шаг" и сторонники лидера оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном.
Видео рукопашной опубликовано в Youtube-канале Artinews Info.
Видео: Artinews Info
Драка вспыхнула после оскорблений, произнесенных ими в адрес друг друга. После инцидента спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв.
Напомним, что в Армении с 4 мая ослабили введенный из-за коронавируса 16 марта карантин.
Ранее "Страна" писала о том, что 6 февраля в Верховной Раде нардепы подрались в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли.
Также мы сообщали, что в киевском ресторане подрались старый нардеп от "Батькивщины" и новый от "ЕС".