Серьезная потасовка между депутатами произошла утром в пятницу, 8 мая, в парламенте Армении. Подрались депутаты правящего блока "Мой шаг" и сторонники лидера оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном.

Видео рукопашной опубликовано в Youtube-канале Artinews Info.

Видео: Artinews Info

Драка вспыхнула после оскорблений, произнесенных ими в адрес друг друга. После инцидента спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв.

Напомним, что в Армении с 4 мая ослабили введенный из-за коронавируса 16 марта карантин.

Ранее "Страна" писала о том, что 6 февраля в Верховной Раде нардепы подрались в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли.

Также мы сообщали, что в киевском ресторане подрались старый нардеп от "Батькивщины" и новый от "ЕС".