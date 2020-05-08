В Украину за прошедшие сутки вернулись около 800 человек, которые не могли прилететь раньше из-за коронавирусного карантина. Семь спецрейсов из разных стран приземлились в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В общем осуществлен пропуск граждан 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейсов из Мадрида. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что все пассажиры, которые вернулись спецрейсами, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам, а пограничники проверили это в ходе проведения паспортного контроля. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.

"Вчера пассажиропоток через украинскую границу по сравнению предыдущими сутками был несколько увеличенным, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли почти 14 000 человек", - добавили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что сегодня в полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.

Вчера мы сообщали, что во время карантина в Польше остался миллион украинцев. Только 180 тысяч украинцев - вернулись на родину

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