В России известный протоиерей Димитрий Смирнов, который называл гражданских жен "бесплатными проститутками", мог заразиться коронавирусом. С подозрением на Covid-19 его положили в больницу.

Главе патриаршей комиссии по делам семьи Смирнову 69 лет, недавно у него была операция, поэтому он и находится в группе риска по коронавирусу. Об этом пишет "Интерфакс".

О госпитализации Димитрия Смирнова стало известно в пятницу, 8 мая. Его состояние оценивается как стабильное.

Любопытно, что 3 мая протоиерей Димитрий Смирнов после литургии назвал пандемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит в Лаврах и монастырях во время эпидемии.