В Греции, которая активно борется с последствиями карантина, около Афин, прошли массовые столкновения полиции и местных жителей. Люди были недовольны продолжающимся карантином.

Об этом передает Kathimerini.

Отмечается, в ночь на среду, с 5 на 6 мая, около 400 человек собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодые люди распивали алкогольные напитки, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни. Для прекращения массового правонарушения полиция применила силу, без задержаний и арестов.

Сообщается, что после инцидента в поселке решили ввести комендантский час и запретили распивать алкогольные напитки на улице.

"С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 21.00 и до утра", - говорится в сообщении.

Напомним, в Греции планируют открыть все гостиницы, а массовый старт туристического сезона запланирован на 1 июля.

Также мы сообщали, что в стране собираются возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.