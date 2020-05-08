Китайские исследователи выявили коронавирус в сперме мужчин, болеющих или уже перенесших коронавирус. И теперь ученые не исключают, что Covid-19 может передаваться половым путем. Об этом пишет Daily Mail.

К такому выводу специалисты пришли после исследования образцов спермы 38 мужчин с положительным тестом на коронавирус.

"Коронавирус может распространяться во время секса, сейчас специалисты обеспокоены, поскольку обнаружили инфекцию в сперме мужчин, которые выздоровели. Китайские исследователи проанализировали образцы спермы у 38 мужчин, у которых обнаружили положительный результат теста на Covid-19. Часть из них уже выздоровели, тогда как другие были заразными. Каждый шестой имел следы коронавируса в сперме - включая тех, кто уже выздоровел", - заявили ученые.

Отмечается, что открытие не удивило ученых, поскольку другие вирусы, такие как Зика и Эбола, так же находили в сперме. Но при этом акцентируется внимание на том, что китайское исследование не доказало, что вирус может передаваться через секс, оно лишь предполагает, что это возможно.

"Однако это открытие побудило команду предупредить о том, что воздержание от секса во время болезни и выздоровления - будет разумным решением, пока правда не будет раскрыта", - уверяют исследователи.

Исследование проводили в муниципальной больнице Шанкиу. В нем приняли участие мужчины от 15 лет, получившие положительный результат теста на Covid-19 в период с 26 января по 16 февраля. Из 38 мужчин 15 все еще болели, другие выздоровели. У шести пациентов результаты анализа спермы были положительными на SARS-CoV-2.

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