В Испании объявили дату возобновления футбольного сезона в Ла Лиге, который был остановлен из-за пандемии коронавируса. Старт назначили на 20 июня.

Об этом со ссылкой на главного тренера Леганеса Хавьера Агирре сообщает Marca.

По словам тренера, уже есть официальное решение по поводу даты возобновления сезона.

"Дата возобновления Ла Лиги уже определена –- 20 июня, оставшиеся 11 туров будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам. Ла Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, поскольку мы уже распланировали тренировки", - сказал Агирре.

Напомним, вчера мы писали, что в Германии чемпионат возобновится 16 мая.

Также сообщали, что матчи чемпионата Англии могут доиграть в Австралии из-за коронавируса.