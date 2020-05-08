В Украине за минувшие сутки, 7 мая, в стране от коронавируса умер 21 человек - это рекордный показатель с начала эпидемии. Впрочем, выздоровело от Covid-19 также максимальное за день число людей - 310 пациентов.

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.

Отметим, что ранее о максимальном суточном количестве летальных случаев сообщалось 28 апреля - их было 19. В предыдущие дни на этой неделе показатель держался на уровне 11-15 смертей пациентов с Covid-19 в сутки.

Также в стране растет число людей, которые выздоравливают от коронавируса. За сутки зафиксировали 310 таких случаев. При этом еще вчера сообщалось о 299 выздоровевших за 24 часа, позавчера - о 118.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 мая коронавирусом заболели уже 14 195 человек.

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