Большой праздничный концерт к 75-летию Великой Победы выйдет на телеканале "Интер" 9 мая в 20:30. Организаторы обещают целое музыкально-драматическое телевизионное произведение, в котором концертные номера сочетаются с реальными историями о Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба канала "Интер".

Любимые миллионами песни военных лет исполнят Таисия Повалий, Ирина Билык, Светлана Лобода, Олег Винник, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, Мила Нитич, Влад Сытник, Гарик Кричевский, Наталья Бучинская, Наталья Валевская, Сергей Гладыр, Иван Березовский, Алина Башкина, Вадим Олейник, Светлана Тарабарова, группы "Братья Карамазовы", "Анна-Мария", "Фридом-джаз" и "Каднай".

"Основная идея концерта в этом году - подвиг и бескомпромиссность. Мы хотим дать нашему зрителю ощущение уверенности и силы. Важно, чтобы победа была внутри нас. Чтобы ты понимал, что ты прав. В этом случае речь идет о правде о Великой Отечественной войне. Да, это Великая Отечественная война. Так называл ее мой дед, и так я называю. Для меня это предельно понятно. И бескомпромиссно. Красная армия победила фашизм", - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

В праздничный вечер прозвучат не только знакомые и любимые песни военных лет - "Синий платочек", "Смуглянка", "Катюша", "Пора в путь-дорогу", - но и новые, появившиеся уже в наше время. Среди них - композиция Гарика Сукачева "Победа за нами", которая посвящена расстрелянным в немецком концлагере киевским динамовцам. А также прозвучит песня группы "Сплин" "Оркестр", посвященная подвигу музыкантов, сыгравших в блокадном Ленинграде "Седьмую симфонию" Дмитрия Шостаковича. Обе композиции в концерте исполнит группа "Братья Карамазовы".

Всего в концерте будет 37 номеров. И каждый из них - это отдельная история со своей драматургией. Например, в номере Светланы Лободы на песню "Десятый батальон" на сцену из вагона выйдут ветераны, символизируя первый поезд с солдатами-победителями, который прибыл в 1945 году на Белорусский вокзал Москвы.

Во время исполнения "Оркестра" группы "Братья Карамазовы" прольется настоящий ливень. В постановке группы "Фридом-джаз" "До свидания, мальчики" зрители увидят невероятный номер воздушных гимнастов.

Фото: inter.ua

Ведущие концерта - Анастасия Даугуле и Андрей Доманский - расскажут пронзительные истории о войне.

"Для меня 9 мая - особая дата, - говорит ведущая Анастасия Даугуле. - Казалось бы, 75 лет прошло. И некоторые думают: зачем вспоминать о той далекой войне? Ветеранов почти не осталось. В Германию теперь ездим как туристы, гуляем по дружелюбному Берлину. Все перемололось? Нет! Для меня 9 мая - это рубеж, который нельзя отдавать в угоду конъюнктурным политикам. Нельзя молчать и покорно смотреть, как негодяи и неучи переписывают историю твоей Родины и твоего народа. Для меня 9 мая - это мои воевавшие и потерявшие свою молодость дедушки, перед которыми не должно быть стыдно. Это миллионы людей, проявившие мужество, благородство и героизм. Теперь, спустя 75 лет, наш черед быть мужественными. Каждый год мы собираем на День Победы огромный зал. В этот раз мы в студии - только вдвоем с Андреем Доманским. Но мы знаем, что миллионы наших зрителей будут по-прежнему с нами. Перед экранами. И в День Победы мы вместе будем праздновать и петь любимые песни", - говорит ведущая Анастасия Даугуле.

Также 9 мая в эфире телеканала"Интер" пройдет многочасовой марафон "Наша победа", который стартует в 07. 00. Будут показаны лучшие фильмы о Великой Отечественной, а также ожидается премьера 6-серийной военной драмы "Ни шагу назад-2. На линии фронта".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве усилят охрану порядка на 9 мая.

Также мы сообщали, что во всех храмах УПЦ 9 мая пройдут богослужения и молебны в память о защитниках Отечества.