Неделя будет проходить под влиянием убывающей Луны. В это время лучше не начинать новых проектов и дел, а уделить время тому, чтобы довести начатое до конца. Хорошо подводить итоги, делать аудит существующей ситуации.

Публикуем гороскоп с 11 по 17 мая для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя может принести позитивные изменения. Обстоятельства будут складываться так, что перед вами будут открываться новые двери и возможности, поступать интересные предложения, приходить интересные идеи. Но само по себе ничего не изменится, и вам нужно будет принимать решения, замечать и действовать. Тогда вы получите результат.

Телец (21.04 - 20.05)

Неделя может быть достаточно эмоциональной. При этом эмоции могут быть совершенно разными - от взлета энергии и вдохновения до упадка сил и неуверенности. Возможно, покоя вам не дают неразрешенные проблемы и страхи, которые вы стараетесь не замечать. Не исключено, что вам придется признаться себе, что какие-то отношения уже отжили и вам пора их прекратить.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Начало недели будет активным и продуктивным. По крайней мере, событий будет больше, чем в последние дни. В середине недели вы можете получить известия издалека, которые изменят привычный распорядок вашей жизни, но это будут желанные перемены. Вы будете много контактировать с людьми, причем часто это будет общение, связанное с работой.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя, скорее всего, выдастся насыщенной. Вы проведете много времени в пути. Впереди большое количество встреч и телефонных переговоров. У вас уйма планов, которые нуждаются в реализации. И благодаря вашему таланту убеждать к концу недели первые успехи уже будут обозримыми.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе Львам могут поступать выгодные предложения. Хорошее развитие могут получить вопросы, связанные с работой и личной жизнью. А вот с оформлением документов могут возникнуть сложности, но в итоге вы сможете добиться желаемого, хотя возможно придется подключить хладнокровность и жесткость.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев предстоит период, когда вы окончательно убедитесь в правильности своего пути и почувствуете, что стали спокойнее и счастливее. У вас есть стабильность, которую вы цените превыше всего. На этой неделе хорошо копить и откладывать средства, тем более, если у вас есть ясная цель для чего.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе у вас появится возможность организовать душевные встречи с близкими - лично или онлайн. Вы сможете подставить дружеское плечо даже, когда сами нуждаетесь в помощи. Это хорошо, если и у вас есть силы. Если же вы чувствуете, что вам очень нужна поддержка - не стесняйтесь об этом просить.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В вашей жизни есть определенные сложности, которые могут проявиться на этой неделе: затруднения с финансами, кредиты или долги. Возможно, вам предстоит избавиться от иллюзий и вы увидите, что не так неуязвимы и сильны, как думали. И хотя это болезненный процесс, но начинать путь из новой точки будет гораздо надежнее, особенно, если рядом найдется тот, на кого можно опереться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя начнется активно, вам придется много планировать, принимать решения и справляться, как с рядовыми, так и нестандартными для вас ситуациями. Тут все зависит от вашего настроя и здравого смысла. Ничего такого, с чем вы не справились бы, не произойдет. Главное относиться ко всему легче, давать себе передышки и подшучивать над неудачами.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козероги смогут раскрыть какие-то свои таланты, о которых окружающие даже не подозревали. Может всплыть давнее хобби или окажется, что занятие, которое раньше вас не привлекало, вдруг стало особенно интересным. В отношениях с окружающими не обойдется без мелких конфликтов, но все их получится легко уладить.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам предстоит напряженная работа, справиться с которой поможет четкая стратегия. Возможно в жизни произойдут какие-то не совсем комфортные для вас перемены, но спустя время окажется, что это пошло только на пользу. На этой неделе могут порадовать окружающие, которые раскроются с новой, положительной стороны.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши планы на этой неделе могут пошатнуться из-за подавленного состояния. Настроение будет диктовать вам список дел и задач. Что ж, нужно пережить этот период и через время, вы почувствуете прилив энергии, которую тут же захочется применить.