Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась, которого подозревают в присвоении 82 млн гривен государственных средств, отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд.

Об этом со ссылкой на источник из окружения Микитася сообщают "Украинские новости".

"Нет, он не будет его вносить, таких денег у экс-депутата нет", - заявил источник.

Также источник добавил, что суд отказался ужесточить меру пресечения для Микитася из-за не внесенного залога и Апелляционная палата также отказала в этом прокуратуре. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура может и дальше вносить в суд ходатайства о смене меры пресечения экс-депутату на более жесткую.

Напомним, Микитася подозревают в организации схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине Киева.

Мы сообщали, что ВАКС взыскал в госбюджет 30 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася, а также назначила ему новый залог в размере 100 млн гривен.