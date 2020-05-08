После назначения экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Впрочем, разрывать дипломатические отношения страна не планирует.

Об этом со ссылкой на пресс-службу грузинского МИД сообщает РИА Новости.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - сообщил глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

При этом он заявил, что, несмотря на это решение, Грузия не рассматривает следующим шагом разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, "так как это не соответствует дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран".

Напомним, что ранее, когда Саакашвили претендовал на пост вице-премьера Кабмина по реформам, грузинский премьер-министр Георгий Гахария уже анонсировал, что Тбилиси отзовет своего посла для консультаций в случае назначения.

Также мы писали о том, что по поводу своей новой должности считает сам Саакашвили.