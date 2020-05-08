В некоторых регионах Украины коронавирусный карантин могут ужесточить, несмотря на обещанное с 11 мая смягчение. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, таким образом будет введен адаптивный карантин, при котором местные органы власти смогут самостоятельно усиливать ограничения в случае усложнения ситуации.

"Нами сейчас разрабатываются алгоритм, критерии, мероприятия и рекомендации для усиления карантина", - заявил Степанов и добавил, что сейчас уже введены элементы адаптивного карантина. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Напомним, что за последние сутки больше всего случаев коронавируса выявлено во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 и в Киеве - 46.

На видео Максим Степанов о карантине с 7:17

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Ивано-Франковска ждет, когда Киев объяснит, что такое адаптивный карантин для Западной Украины.

Также мы сообщали, что Минздрав объяснил, как украинцам следует себя вести после ослабления карантина.