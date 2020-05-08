После консультаций политического руководства Белоруссии с избирательной комиссией и Палатой представителей, в стране предложили провести президентские выборы 9 августа.

Об этом со ссылкой на председателя ЦИК Лидию Ермошину сообщает "БелТа".

"В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа", - сказала Лидия Ермошина.

Она также добавила, что если парламент поддержит это предложение, то уже завтра, в День Победы, начнется главная избирательная кампания страны.

"Это тоже символично, в определенном плане соответствует духу и букве в процедуре проведения выборов президента", - считает Ермошина.

По словам Ермошиной, Палата представителей может назначить выборы на любое воскресенье августа. Они проводятся в два тура, если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов, то есть более 50%. Она пояснила, почему выбор пал именно на 9 августа.

"Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели. Сроки проведения второго тура в таком случае будут выходить за оговоренные в Конституции сроки. Аналогичная ситуация с 23 августа. Что касается, 16 августа, то в случае второго тура он пройдет 30 августа", - подытожила она.

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