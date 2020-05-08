Нардеп Илья Кива полагает, что замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко еще не вылечился от коронавирусной болезни. По словам депутата, врачи подделали документы относительно его выздоровления.

Об этом Кива сообщил в депутатском обращении к главе Нацполиции Украины Игорю Клименко.

Илья Кива сообщает, что ему стало известно про факт подделки медицинской документации относительно выздоровления от коронавирусной болезни начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Поэтому нардеп настаивает на проведении повторного ПЦР-тестирования Крищенко с дальнейшим публичным обнародованием результатов исследования.

Также депутат считает, что в отношении самого начальника столичной полиции должно быть проведено расследование.

Напомним, замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко в конце марта заразился коронавирусом.

О его выздоровлении стало известно в начале мая.