Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила о всеукраинском флешмобе в честь 9 Мая. В 12:00 в субботу украинцам предлагают одновременно включить песню "День победы".

Видеоприглашение присоединиться к флешмобу опубликовано в YouTube.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" запускает всеукраинский флешмоб в честь 75-й годовщины со Дня победы... Победы, которую мы не должны забыть. 9 мая ровно в 12:00 включай вместе с нами песню "День Победы". Пусть нашу песню услышит вся страна. Празднуем День победы вместе!" - сказано в сообщении.

Кроме того, все желающие могут присоединиться к автомобильным колонам, которые в это время соберутся в некоторых городах и устроят автопробег в честь праздника.

Напомним, в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывала, как Украина отметит 9 Мая.