Сегодня, 8 мая, во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является рекордным количеством на сегодня. В связи с этим в городе срочно собирают штаб быстрого реагирования для борьбы с пандемией.

Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - написал он.

В тоже время на сайте горсовета Львова сообщается, в области за сутки подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом, в целом в регионе 660 инфицированных коронавирусом.

Сообщается, что во Львовской области от коронавируса умерли 18 человек. Известно, что 18-й пациент - из Червонограда, он умер в больнице в Винниках, в реанимации.

Напомним, по данные на утро 8 мая, коронавирусом в Украине заболели уже 14 195 человек. За сутки зафиксировали 504 новых случаев Covid-19.