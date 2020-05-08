Печерский районный суд не стал продлевать меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой, которую подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято в четверг, 7 мая.

Судья вернула прокурору ходатайство про продление домашнего ареста Зверобой, теперь к ней не применяется ни одна мера пресечения.

Об этом в Facebook сообщил адвокат волонтера Андрей Писаренко.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал адвокат.

Также он опубликовал копию решения Печерского районного суда. Решение обжалованию не подлежит. Отметим, что в феврале суд определил Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Напомним, в октябре Зверобой вместе с экс-нардепом Федыной записала видео, посвященное президенту Зеленскому - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства Зеленского.

В начале февраля Маруся Зверобой получила уведомление о подозрении из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского.