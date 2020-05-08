В Украине за минувшие сутки зафиксировали 504 новых случаев коронавируса. Минздрав опубликовал статистику по регионам. Общее же число зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине достигло уже 14 195 человек.

Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, статистика Минздрава на 8 мая:

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

Киев - 1 712 случаев;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ровенская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 2 097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 8 мая.