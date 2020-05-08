Минздрав Украины назвал число зараженных коронавирусом по регионам на утро 8 мая
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 504 новых случаев коронавируса. Минздрав опубликовал статистику по регионам. Общее же число зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине достигло уже 14 195 человек.
Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, статистика Минздрава на 8 мая:
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1 078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
Киев - 1 712 случаев;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ровенская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 2 097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 8 мая.