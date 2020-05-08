На этих выходных в Киев придет значительное потепление, когда украинцы будут отдыхать целых три дня в связи с Днем Победы 9 мая. Синоптики обещают облачную погоду без осадков. Самым теплым днем станет понедельник 11 мая, когда температура воздуха прогреется до +24.

Погода в Киеве 9 мая

По данным сайта Синоптик, 9 мая в столице утром и вечером будет ясно, днем ожидается облачность. День пройдет без осадков. Средняя температура утром +6, днем - около +13, вечером опустится до +10.

По данным Гисметео, в Киеве в День Победы с утра ожидается солнечная погода. СВечером будет облачно и пасмурно. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем около +13. Без осадков.

Погода в Киеве 10 мая

Синоптик обещает в Киеве пасмурную погоду в воскресенье, 10 мая. К вечеру небо прояснится. День и вечер пройдет без дождей. Температура днем прогреется до +16. Ветер - западный 5-10 м/с.

Гисметео обещает 10 мая небольшой дождь в Киеве. Он пройдет в полдень и вечером. Погода будет облачная. Температура днем прогреется до +18, скорость ветра - до 8 м/с.

Погода в Киеве 11 мая

Понедельник 11 мая будет самым теплым днем из предстоящих выходных. Дневная температура достигнет +23. Утро и вечер в столице будут ясными, днем ожидается облачная погода. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Гисметео прогнозирует в понедельник, 11 мая, дневную температуру воздуха в пределах +22...+24. Небольшая переменная облачность в течение дня и отсутствие осадков. Скорость ветра до 12 м/с.

Как сообщала "Страна", в столице уже накануне Дня Победы, в пятницу 8 мая, дожди прекратятся и выглянет солнце.

Напомним, журналисты узнали, кто выступит на закрытом концерте в День Победы 9 мая в России.