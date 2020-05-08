В преддверии 75 годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что однозначную вину за начало войны несет гитлеровский режим и назвал несправедливым попытки переложить вину за развязывание войны на какие-то другие страны (отметим, что это часто делается в Украине).

Свое заявление Хайко Маас сделал в статье для журнала Spiegel.

"Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Поэтому - и не в силу мнимого морального превосходства - нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв преступниками.

Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу", - написал Хайко Маас.

Ранее мы писали, что украинские власти продвигают теорию "совместной ответственности" Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны.

Кроме того, президент Владимир Зелнский, выступая в январе в Польше, назвал СССР и Германию ответственными за Холокост.

Также "Страна" сообщала, как в Украине отметят День победы.