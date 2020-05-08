Вчера Михаил Саакашивили получил наконец официальную должность в Украине. Он стал главным по реформам при Владимире Зеленском.

"Страна" разбиралась, что означает возвращение Михо в украинскую политику.

"Будут радикальные реформы"

7 мая на сайте президента появился указ. В нем говорится, что Владимир Зеленский ввел Михаил Саакашвили в Национальный совет реформ - в качестве главы исполнительного комитета.

В сам этот совет входят первые лица государства - глава Офиса президента, премьер, министры, глава НБУ и Верховной Рады. Они принимают коллегиальные решения по реформам. И исполнительный комитет их внедряет.

Заместителем Михо по исполкому стал украинский IT-бизнесмен Александр Ольшанский, один из основателей конференции iForum.

Нацсовет реформ - это структура при президенте Украины, которая определяет политику в сфере реформирования страны. Но, согласно еще указу Порошенко от 2014 года - имеет исключительно консультативные функции.

В "почетную ссылку" в Нацраду по реформам когда-то Порошенко отослал главу своей администрации Бориса Ложкина, который с тех пор исчез с политического небосклона.

Однако несмотря на это, Михо полон энтузиазма относительно своей новой должности. Оказывается, в день выхода указа он встречался с Зеленским и похвалил его за настрой на радикальные реформы.

"Сегодня я имел длительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения.

Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво - это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленским таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца.

Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал мою кандидатуру, но главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!

Еще ранее Михо заявил, что ему "есть что отметить" и показал вино, которое было сделано в его родном селе. К тому времени уже был опубликован указ президента.

Тернистый путь к исполкому

Итак, Михаил Саакашвили впервые после снятия с должности губернатора Одесской области получил новую официальную должность в Украине.

Причем в отличие от губернаторства исполком - это фактически синекура, на которой ни за что не придется отвечать. Только давать рекомендации по реформам и разносить тех, кто им препятствует. А это Саакашвили делать умеет.

Примерно та же смысловая нагрузка была и у должности вице-премьера по реформам, на которую Михо претендовал в конце апреля. Однако тогда голосов за его назначение в Раде не нашлось, и вопрос даже не выносился в сессионный зал.

Почему не срослось - есть две гипотезы.

Первая - что против Саакашвили выступили в Кабмине и фракции "Слуга народа", опасаясь скандалов и непредсказуемости Михо.

Вторая - историю с введением Саакашвили в правительство затеяли для отвода глаз от увольнения двух "соросят": главы таможни Нефедова и налоговой Верланова. Чтобы подсластить пилюлю Западу и грантовой тусовке, которая тепло относится к Михо.

В любом случае, Банковая не настаивала на голосовании за Саакашвили, хотя могла бы. В итоге Михаилу Николозовичу нашли место возле президента, которое не требовало согласования в парламенте.

Какая миссия у Саакашвили на Банковой

Основных задач у главы исполкома по реформам видится две.

1. В лице Михо Зеленский может получить медийно раскрученного "адвоката" своей политики. Который будет защищать президента в том числе и на западных площадках.

"Страна" уже рассказывала, что к Зе имеется определенное недоверие у западных партнеров после снятия генпрокурора Рябошапки, премьера Гончарука и попыток подвести под увольнение главу НАБУ Сытника. Также сейчас идет процесс смены руководства налоговой и таможни, куда приходят люди друзей Зеленского, что порождает прогнозы о еще большем процветании "схематоза" в этих учреждениях, чем ранее.

Свидетельством как минимум пробуксовки в отношениях Зеленского и Запада является смена программы МВФ - с расширенного финансирования на стенд-бай, которая будет меньше по размерам и сопровождаться новыми условиями (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Не исключено, что назначением Саакашвили Банковая попытается отвлечь внимание от "схематоза" - на Западе Михо имеет имидж реформатора.

Его возвращение во власть агенство France Presse уже окрестило "Ярким возвращением реформатора".

Нужно понимать еще один момент - в Украину наконец-то назначен посол США. Как уже рассказывала "Страна", Кейт Дейтон - из той же тусовки Демпартии, что и предыдущие послы. То есть он будет продолжать поддерживать предыдущий курс в отношении Украины: максимально антироссийский. В этом ключе Саакашвили может быть нужен, чтобы наводить мосты между Банковой и посольством.

2. Михаил Саакашвили - человек многофункциональный. Он может не только продвигать некие проекты Зеленского, но и громко критиковать тех, кто им препятствует. То есть оппонентов Банковой.

Такую гипотезу высказал в интервью "Стране" один из давних недругов самого Михо - мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он предположил, что перед Саакашвили поставлена задача - найти управу на власти регионов, которые стали все чаще бросать вызов Киеву.

"Власть должна найти на всех управу. А управа у них одна – правоохранительная машина и машина репрессий... Суды антикоррупционные как-то там работают, следователи НАБУ что-то там расследуют, прокуратура что-то делает. Нет лидера, который бы организовал это и пошел "косить" всех мэров неугодных, чиновников. Поэтому вытащили человека, которому терять нечего вообще – Михаила Саакашвили", - сказал Труханов.

Неизвестно, насколько должность Михо соответствует тому, о чем говорит мэр Одессы. Но Михаил Николозович способен любое кресло превратить в трибуну. Тем более, что даже сам Зе дал понять всю условность должности, которую занял Саакашвили. Президент достал ее буквально из "нафталина" - целый год Совет реформ никак не функционировал и никому нужен не был.

То есть место готовилось любое - лишь бы его занял Михо.

Другое дело, что судя по последним заявлениям президента, у него наметился некий компромисс с наиболее влиятельными мэрами (детальнее - в материале "Страны" Входит в долю. Зачем Зеленский дал зеленый свет партиям мэров на местных выборах). Но общее направление мысли Труханова может быть верным: Михо способен исполнить роль "блуждающего нерва", который будет обрушиваться на тех, кто мешает Зеленскому.

Ведь в конце концов проникновенные видео, которыми президент обычно ловко подкалывает и срезает оппонентов - инструмент эффективный, но не всесильный. И тут на помощь приходит шоу-политик Саакашвили, который способен составить актеру-президенту достойный тандем.

Один из близких к Саакашвили людей в разговоре со "Страной" предположил, что Михо будет "бить" по коррупционерам "второго уровня".

"Думаю, что Саакашвили сделал выводы из своего первого прихода в украинскую власть. Его проблемы были из-за того, что он атаковал системную коррупцию - сначала в лице "Народного фронта", а потом в лице Порошенко. А в Украине можно успешно бороться с коррупцией только при одном условии - если это помогает системным коррупционерам убрать более мелких схемщиков-конкурентов. Вероятно, именно на этом Михо и сосредоточится. Причем Зеленскому и олигархату это выгодно - борьба с мелким схематозом отвлекает внимание общественности от крупного", - говорит наш собеседник.