Народные депутаты и чиновники за один месяц зарабатывают довольно крупные деньги, если сравнивать со средней зарплатой простых украинцев. Но бывают и другие ситуации. Так, в апреле нардепы получили зарплаты от 2 до почти 50 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости", в пятницу, 8 мая.

Так, нардепы за апрель получили зарплату от почти двух тысяч гривен до более 48 000 гривен. Меньше всего получил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко - 1 826 грн. Наибольшую зарплату за апрель зафиксировали у депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Руденко - 48 292 гривны.

Также отмечается, что зарплата председателя парламента Дмитрия Разумкова за апрель составила 47 230 гривен, а его заместителям Руслану Стефанчуку и Елене Кондратюк начислили 47 230 и 44 970 гривен зарплаты.

Ранее мы писали, что глава ЦИК в марте получил 202 000 зарплаты, его замы - 269 и 258 000.