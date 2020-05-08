Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила новый стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, который потребует финансирования в размере $1,7 млрд.

Об этом на брифинге, в четверг, 7 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Согласно новым оценкам плана, ВОЗ потребуется $1,7 млрд для ответа на атаку Covid-19. Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд", - сказал Гебрейесус.

По его словам, такой объём финансирования позволит создать необходимые ресурсы, в том числе осуществлять значимые поставки медицинских материалов и препаратов. Предполагается также, что ВОЗ обеспечит техническую поддержку правительствам стран в борьбе с распространением коронавируса.

Также он рассказал, что план рассчитан до конца этого года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Ранее мы писали, что по информации ВОЗ, первые случаи коронавируса фиксировали еще в ноябре в разных частях мира.

Также сообщали, коронавирус может задержаться на два года, пока 2/3 человечества не получат иммунитет. Исследователи указывают, что возможность передачи вируса от людей, являющихся его бессимптомными переносчиками, делает сложнее сдерживание Covid-19, чем, например, гриппа.