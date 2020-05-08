Аналитический центр Кабмина, занимающийся проблемами борьбы с эпидемией коронавируса в Украине представил свежие данные по состоянию на утро 8 мая.

Сейчас, судя по обновляемой онлайн-панели, в Украине выявлено уже 14 195 заболевших. Это 504 новых случая.

Также зафиксировано 310 новых излечений от Covid-19. Это новый рекорд по выздоровевшим, причем их число растет третий день подряд.

Умер за сутки 21 человек.

Данные также отображаются на интерактивной онлайн-карте коронавируса.

Напомним, что вчера, 7 мая, в Украине было зафиксировано 13 691 случай заражения коронавирусом Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что Дубилет показал график, как изменилась смертность в Украине во время пандемии коронавируса.

Кроме этого мы рассказывали, что у личного помощника Дональда Трампа обнаружили коронавирус.