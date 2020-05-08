Данные на утро 8 мая. Коронавирусом в Украине заболели уже 14 195 человек
Аналитический центр Кабмина, занимающийся проблемами борьбы с эпидемией коронавируса в Украине представил свежие данные по состоянию на утро 8 мая.
Сейчас, судя по обновляемой онлайн-панели, в Украине выявлено уже 14 195 заболевших. Это 504 новых случая.
Также зафиксировано 310 новых излечений от Covid-19. Это новый рекорд по выздоровевшим, причем их число растет третий день подряд.
Умер за сутки 21 человек.
Данные также отображаются на интерактивной онлайн-карте коронавируса.
Напомним, что вчера, 7 мая, в Украине было зафиксировано 13 691 случай заражения коронавирусом Covid-19.
Ранее "Страна" сообщала, что Дубилет показал график, как изменилась смертность в Украине во время пандемии коронавируса.
Кроме этого мы рассказывали, что у личного помощника Дональда Трампа обнаружили коронавирус.