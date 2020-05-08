История с якобы вмешательством России в выборы президента США в 2016 году получила новое продолжение.

Американские законодатели решили предать огласке показания ключевых свидетелей по этому делу, которые они давали в Конгрессе за закрытыми дверями.

О подробностях такого решения конгрессменов сообщает The Hill

Комитет по разведке Палаты представителей вчера, 7 мая, опубликовал стенограммы, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Всего опубликовано 57 стенограмм интервью, проведенных законодателями в 2017-2018 годах за закрытыми дверями. В числе опрошенных - экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, менеджер предвыборной кампании Кори Левандовски, экс-глава Нацразведки США Дэн Коутс и другие.

"Несмотря на многочисленные барьеры, поставленные на нашем пути тогдашним республиканским большинством, и попытки некоторых ключевых свидетелей лгать нам и препятствовать нашему расследованию, стенограммы, которые мы публикуем, показывают именно то, что специальный прокурор Роберт Мюллер также показал: что кампания Трампа и сам Дональд Трамп привлекли незаконную российскую помощь, в полной мере воспользовались этой помощью, а затем лгали и препятствовали расследованию, чтобы скрыть эти неправомерные деяния", - заявил глава Комитета по разведке Адам Шифф.

The Hill напоминает, что в 2018 году и демократы, и республиканцы в Комитете по разведке единогласно высказались за то, чтобы стенограммы допросов были обнародованы, но официально это было сделано только сейчас. Впрочем, главное из допросов уже было известно благодаря утечкам в СМИ, интервью и судебным слушаниям, отмечает издание.

Напомним, что марте 2019 года команда спецпрокурора Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но посчитали доказанной попытку России повлиять на президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.