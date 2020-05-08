Пандемия коронавируса порой приводит к необычным, но очень приятным событиям для простых людей. В немецкой федеральной земле Гессен пивоваренный завод Willinger Brauhaus бесплатно раздал пиво местным жителям из-за невозможности его продать во время коронавирусного карантина.

Об этом со ссылкой на владельца Willinger Brauhaus Франц Маст сообщает Reuters, в четверг, 7 мая.

Маст рассказал, что резервуары нужно скорее опорожнить, чтобы снова наполнить их свежим пивом и подготовиться к открытию баров.

"Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после нашего открытия они окажут нам такую ​​же поддержку, когда придут сюда, порекомендуют нас", - отметил Маст.

Местным жителям понравилась такая идея, они выстроились в очереди возле пивоварни.

"Надеюсь, это поможет пивоварне, поэтому мы здесь. Таким образом, сегодня мы можем посидеть в саду под солнцем и выпить хорошего пива Willinger", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в целом за день завод выдал местным жителям около 2 600 литров хмельного напитка.

Между тем пивная ассоциация Deutsche Brauer Bund предупредила пивоваров о падении продаж из-за спада экспорта, особенно в Китай и Италию. Кроме того, на сбыте также отрицательно сказалось закрытие ресторанов и баров в связи с карантином.

Ранее мы писали, что в Германии крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020 этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.