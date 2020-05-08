Вчера, 7 мая, в Днепропетровской области произошло необычное ЧП, которое, к счастью, завершилось благополучно. В городе Подгородное в оросительный канал упал маленький олененок и на помощь к нему бросились местные жители и бойцы ГСЧС.

Об этом случае рассказала пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Спасателям Днепропетровской области пришлось реагировать на сообщение неравнодушных граждан о том, что в городе Подгородное в канал оросительной системы упал маленький олененок. На место происшествия немедленно направили пожарных 18-й и 60-й пожарных частей.

По прибытию бойцов на место ЧП, оказалось, что смелые жители, вытащили малыша самостоятельно. Но, заместитель начальника 60-й ГПРЧ Александр Герасименко, на собственном автотранспорте доставил олененка в Центр лечения домашних и экзотических животных "Биомир", что в городе Днепр. Сейчас олененок проходит обследование, так как серьезно травмировался при падении в канал", - сообщили в пресс-службе.

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