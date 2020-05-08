Эпидемия коронавируса в США пока еще не стихает и уже "пробралась" в цитадель американской власти - в Белый дом. Зараженным оказался один из личных помощников президента Трампа.

Как только об этом стало известно, хозяина Овального кабинета убедили в том, что необходимы дополнительные меры предосторожности.

Отныне президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут ежедневно сдавать анализы на коронавирус, как передает Reuters.

О прохождении ежедневного тестирования заявил сам президент США во время встречи с губернатором штата Техас в Овальном кабинете.

Правда, Дональд Трамп уверяет, что он лично почти не общался с заболевшим помощником.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признал, что погорячился насчет появления вакцины против Сovid-19 до конца года.





