Отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас переживают не самые лучшие времена. Белый дом обвиняет Китай в искусственном происхождении коронавируса и грозит экономическими санкциями.

Однако в Поднебесной не собираются идти на уступки США и уже готовят свои ответы на случай объявления торговой войны.

Власти Китая могут банально продать часть государственного долга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, как передает издание South China Morning Post.

По данным источников, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему мировому рынку ценных бумаг.

Ранее "Страна" собщала, что нефть резко подешевела на фоне информации об увеличении запасов в США.