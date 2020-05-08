Греция хочет проводить туристический сезон вслед за Грузией и другими странами. В стране готовы перевозить туристов на паромах до курортных островов.

Об этом сообщил министр судоходства Греции Яннис Плакиотакис, пишет Bloomberg.

По его словам, судьба туризма в Греции и других странах Европы связана с тем, как будут действовать авиакомпании.

"У нас есть протокол для паромов в Греции, для безопасности пассажиров и членов экипажа", - сказал Плакиотакис журналистам.

По словам Плакиотакиса, в отличие от аэропортов, морские порты не прекращают свою деятельность.

Ранее "Страна" писала, что в Египте решились открыть курортный сезон, но пока только для граждан страны.

Также мы рассказывали, что во время летнего сезона 2020 в Турции на туристов и их обслуживание наложат некоторые ограничения в связи с пандемией, чтобы не подвергать риску путешественников и граждан страны.