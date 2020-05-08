В Одессе по неизвестным причинам обрушился жилой дом на Польском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 мая в 23:03 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу: г. Одеса, спуск Польский, д. 9, обрушение жилого дома. По прибытию на место вызова спасателями было обнаружено разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир", - указано в сообщении.

Отмечается, что по случайному стечению обстоятельств жертв и пострадавших под завалами здания не оказалось.

Сотрудники ГСЧС обесточили разрушенное крыло и эвакуировали 21 человека, которые проживали в доме.

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