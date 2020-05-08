Дмитрий Дубилет, который ранее был министром Кабинета министров, а потом объявил о своем возвращении в бизнес, опубликовал статистику смертности в Украине за период карантина и пандемии коронавируса.

Он рассказал, что статистические данные сильно отличаются от данных по Европе и Соединенным Штатам Америки.

По графику, опубликованному министром, стало понятно, что в абсолютном значении смертей в Украине не стало больше.

График, построенный на данных, которые использовались в посвященной теме карантина панели "Рейтинг", Дубилет опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Dubilet

"Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика. Решили проверить это по данным общей смертности в Украине. На этом графике вы видите данные по смертности за январь – апрель – сравнение 2013–2020 годов. Сверху – данные по дням, ниже – "сглаженные" для удобства, средние за неделю. Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики", – заявил Дубилет.

По его словам, число смертей в Украине ежегодно сокращается.

"Кстати, обратите внимание на рост смертности в феврале 2014 года. Этот рост может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года. Также обратите внимание, что количество смертей в стране из года в год падает. Это объясняется сокращением населения - как по естественным причинам, так и из-за оккупации", – отметил Дубилет.

Напомним, что по состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились.

Ранее "Страна" рассказывала, как изменилось число въехавших и выехавших из Украины на карантине.